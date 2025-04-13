«الصحة الفلسطينية»: قصف الاحتلال الإسرائيلي دمر مستشفى المعمداني كاملا

أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة بشعة فجر اليوم، بعدما استهدفت بشكل مباشر مستشفى المعمداني في قطاع غزة، موضحًا أن القصف الإسرائيلي طال عدة أقسام داخل المستشفى، منها العيادات، والمختبر، والصيدلية، وقسم الاستقبال.

استهداف مستشفى المعمداني بغزة

وشدد «الدقران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن القصف أسفر عن تدمير هذه الأقسام بشكل كامل، مما أجبر مستشفى المعمداني على التوقف عن تقديم خدماته الصحية.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن تدمير المستشفى دفع المرضى لمغادرة المكان والتوجه إلى الشوارع، وسط ظروف إنسانية قاسية وصعبة للغاية، خاصة في ظل نقص المراكز الطبية البديلة في محافظة غزة.

آخر المستشفيات العاملة في محافظة غزة

وأوضح أن مستشفى المعمداني كان يُعد آخر المستشفيات العاملة في محافظة غزة، ما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمرافق الصحية والبنية التحتية الطبية، متابعًا: «يعتبر من أقدم المستشفيات في قطاع غزة وتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال لكي يريد أن يدمر المنظومة الصحية ويدمر جميع مقومات الحياة في القطاع.. الاحتلال عندما يواصل استهدافه الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية هو يريد أن يقضي على جميع المرضى والمصابين في قطاع غزة».