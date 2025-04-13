حضور رسمي وحزبي في عزاء النائبة رقية الهلالي بمسجد المشير طنطاوي (صور)

حضور رسمي وحزبي في عزاء النائبة رقية الهلالي بمسجد المشير طنطاوي (صور)

حضور رسمي وحزبي في عزاء النائبة رقية الهلالي بمسجد المشير طنطاوي (صور)

شهدت قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، مساء اليوم الأحد، حضورا رسميا وحزبيا واسعا لتقديم واجب العزاء في النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والتي وافتها المنية خلال الأيام الماضية.

عزاء الراحلة رقية الهلالي

وأقام حزب حماة الوطن مراسم العزاء الرسمية للنائبة الراحلة، وسط أجواء من الحزن والتقدير لما قدمته من جهود مخلصة في العمل البرلماني والخدمي.

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وتقدّم الحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب الفريق البرلماني لحزب حماة الوطن وعدد من القيادات الوطنية.

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وشارك في العزاء أيضًا النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس البرلمان العربي، بالإضافة إلى النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن.

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كما حضر النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والإعلامي والنائب مصطفى بكري، والدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن ومقرر لجنة المواطنة في بيت العائلة المصرية، وعدد من قيادات الأحزاب المصرية.

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وشهد العزاء حضور عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب المصرية، وممثلين عن القوى السياسية، والشخصيات العامة، في مشهد يعكس التقدير الواسع الذي حظيت به النائبة الراحلة بين مختلف التيارات الوطنية.

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