خيري رمضان: جولة الرئيس السيسي الخليجية تهدف إلى لم الشمل العربي

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولتي قطر والكويت تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ولمّ الشمل العربي في مواجهة محاولات الوقيعة التي سعت بعض الأطراف إليها وعلى رأسها إسرائيل.

عمق العلاقات بين البلدين

وأوضح «رمضان»، خلال تقديم برنامج «مع خيري»، المُذاع عبر شاشة «المحور»، أن هذه الزيارة بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مشهد رائع يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها تطورات الوضع بقطاع غزة، والرؤية المصرية بشأن حل الأزمة ودعم مبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تلعبه قطر كوسيط رئيسي في هذا الملف.

الرئيس السيسي يعقد لقاءً مع مجتمع الأعمال القطري

ونوه بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مع مجتمع الأعمال القطري لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للاستثمار المشترك، مشيرًا إلى تصريحات السفير القطري بالقاهرة، التي أكد خلالها أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، ويوجد أكثر من 200 ألف مصري يعملون حاليًا في الدوحة ويساهمون بدور مهم في الاقتصاد القطري.

وتابع: «من المقرر أن يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء زيارته إلى قطر إلى دولة الكويت، وذلك في المحطة الثانية من جولته الخليجية لمواصلة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة».