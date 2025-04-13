الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة اليوم ضمن جولة خليجية تشمل الكويت

يتوجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن يلتقي السيد الرئيس خلال الزيارة بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما يعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يلتقي السيد الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.