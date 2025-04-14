أصيب به إريك داين.. ماذا تعرف عن مرض التصلب الضموري الجانبي؟

من أكثر الأمراض التي أثارت اهتمام العالم في العقدين الأخيرين هو مرض التصلب الضموري الجانبي، الذي يصيب الأعصاب الحركية في الدماغ والحبل الشوكي، ويؤدي إلى تدهور سريع في القدرة على الحركة والتنفس، قد تكون أكثر القصص شهرة عن هذا المرض هي قصة مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، لكن الممثل الأمريكي إريك داين انضم مؤخرًا إلى القائمة، بعدما أعلن تشخيصه بالـ ALS، ما سلط الضوء على هذا المرض النادر والذي يبقى حتى الآن بلا علاج نهائي.

ما هو مرض التصلب الضموري الجانبي؟

التصلب الضموري الجانبي هو اضطراب عصبي نادر يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في الحركة الطوعية للعضلات، مثل تلك التي تتحكم في المشي والكلام والتنفس، ويتمثل تأثير المرض في تدمير تدريجي للخلايا العصبية الحركية في الدماغ والحبل الشوكي، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان القدرة على التحكم فيها بشكل تدريجي، بحسب موقع «مايو كلينيك».

تبدأ أعراض التصلب الضموري الجانبي عادة بضعف في الأطراف، مثل اليدين أو القدمين، مع صعوبة في المشي أو القيام بحركات دقيقة، ومع تقدم المرض تتدهور القدرة على التحكم في العضلات مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس والكلام والبلع.

أحد أبرز سمات المرض هو عدم التأثير المباشر على الحواس أو القدرة على التفكير، وهو ما يجعل المرض أكثر تعقيدًا حيث يبقى المريض واعيًا لحالته طوال فترة المرض.

الأسباب والعوامل المؤثرة

حتى الآن لم يتم تحديد سبب دقيق للإصابة بمرض التصلب الضموري الجانبي، ولكن هناك بعض النظريات التي تشير إلى العوامل الجينية والعوامل البيئية كأسباب محتملة، ففي حوالي 5-10% من الحالات، تكون الإصابة وراثية، أما في الحالات الأخرى، فقد يكون هناك عوامل بيئية أو تفاعلات بين الجينات والبيئة تؤدي إلى الإصابة.

تشخيص مرض التصلب الضموري الجانبي يعتمد على مجموعة من الفحوصات الطبية المختلفة، مثل الفحص العصبي، وتحليل تاريخ المريض الطبي، واختبارات مثل تخطيط الكهرباء العضلي، واختبارات التصوير مثل الرنين المغناطيسي، التي تهدف إلى استبعاد الأمراض الأخرى التي قد تكون مشابهة.

إريك داين ومؤمن زكريا والتصلب الضموري الجانبي

إريك دين الممثل الأمريكي، أصبح محط الأنظار عندما تم تشخيصه بمرض التصلب الضموري الجانبي، تعاطف الجمهور مع حالته الصحية وأصبحت قصته محركًا لزيادة الوعي بهذا المرض، رغم تحديات المرض، استمر إريك في إلهام الآخرين بحياته ومثابرته في مواجهة المرض، وهو المرض ذاته الذي يعاني منه نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا والذي ألزمه الابتعاد عن الملعب.