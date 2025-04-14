محافظ الجيزة: تخصيص 10 مواقع تخزينية استعدادا لموسم توريد القمح

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في إدارته أو تخزينه أو نقله، وأن المحافظة ستتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة سير الأعمال.

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقائه مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للوقوف على الجاهزية والاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لموسم 2025، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من القمح المحلي.

بدء موسم توريد القمح 15 أبريل

وأوضح محافظ الجيزة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة الجيزة بلغت هذا العام 29149 فدانًا، ومن المقرر أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة خصصت 10 مواقع تخزينية لاستقبال المحصول بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 250 ألف طن موزعة جغرافيًا على المراكز والمدن لتغطية كل التجمعات الزراعية وضمان سلاسة عمليات التوريد .

وخلال اللقاء أصدر محافظ الجيزة عددًا من التوجيهات إلى مديرية التموين لضمان جاهزية المنظومة واستقرارها، على رأسها ضرورة المتابعة المستمرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية ورصد أي ملاحظات من خلال لجان المعاينة وسرعة تلافيها دون تأخير، وذلك لضمان توافر بيئة آمنة وصحية لتخزين المحصول .

تجهيز مداخل ومخارج الصوامع

ووجه المحافظ المديرية بإزالة أية معوقات بالمواقع التخزينية فورًا وتجهيز مداخل ومخارج الصوامع بشكل يسمح بدخول وخروج السيارات بسهولة.

وشدد المحافظ على ضرورة تعليق لافتات واضحة بكل موقع تخزيني تتضمن مواعيد العمل وأرقام الشكاوى الخاصة بمديرية التموين وتواجد أمين مخزن وحراسة ثابتة بكل موقع، مع التأكيد على سداد مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.

كما شدد المحافظ على أن دخول المواقع التخزينية يقتصر فقط على السائق والمزارع صاحب المحصول، حفاظًا على الانضباط والتنظيم داخل مواقع التوريد، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على حالة النظافة بمحيط الشون والصوامع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وجودة القمح المخزن والتواصل المباشر مع المزارعين لحثهم على التوريد وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى المواقع التخزينية لضمان سلامة الحركة خلال فترات التوريد المسائية.

ووجه المحافظ بضرورة تمهيد الطرق المؤدية لتلك المواقع لتيسير حركة النقل الثقيل والتنسيق مع شركة الكهرباء لفحص ومراجعة الأسلاك الكهربائية المحيطة لضمان السلامة العامة.

تشكيل لجان فرز واستلام

ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم تشكيل لجان الفرز والاستلام بكل المواقع التخزينية، برئاسة مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة والجهة المسوقة والجمعية، لافتًا إلى أن المواقع المخصصة للاستلام والتخزين هي بنكر الهرم، وصومعة مطحن الهرم، وصومعة مطحن أوسيم، وبنكر أوسيم، ومركز تجميع شونة أوسيم، ومركز تجميع الصف 4، وصومعة إمبابة، وصومعة برقاش، وصومعة بني سلامة، وصومعة أطفيح .

وناشدت مديرية التموين المزارعين بتوريد القمح مباشرة للصوامع والشون المعتمدة لتقليل حلقات التداول والحصول على أعلى سعر حيث يبلغ سعر توريد الأردب درجة نظافة 23.5 مبلغ 2200 جنيه.