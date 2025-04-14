عرض فيلم ريستارت لتامر حسني في السينما مايو المقبل: كوميديا مستوحاة من قصة حقيقية

أسابيع قليلة تفصل الجمهور عن طرح فيلم ريستارت بطولة تامر حسني وهنا الزاهد في دور العرض السينمائية، وذلك بحلول 29 مايو المقبل، والذي يحمل توقيع المخرجة سارة وفيق في تعاونها الثالث مع تامر حسني بعد فيلمي «مش أنا» و«تاج»، ومن تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر.

وتدور أحداث فيلم ريستارت بطولة تامر حسني حول «محمد»، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من «عفاف» التي تعمل كمؤثرة صغيرة على وسائل التواصل، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية لملاحقة الشهرة عبر الإنترنت.

قصة فيلم ريستارت بطولة تامر حسني«حقيقية»

وكشف الكاتب أيمن بهجت قمر أن أحداث قصة فيلم ريستارت لـ تامر حسني مستوحاة من واقعة حقيقية حدثت بالفعل في إحدى الدول، ولكن تمت معالجتها بشكل كوميدي ساخر».

يعتبر فيلم ريستارت هو التعاون الثاني بين تامر حسني وأيمن بهجت قمر بعد فيلم «البدلة» عام 2018، وذلك وفقا لما أوضحه «قمر»، قائلا إن العمل على الفيلم استغرق عامين ما بين التحضيرات والتصوير، متابعا: «دعواتكم بالتوفيق إن شاء الله عشان حققيقي كلنا تعبنا».

أبطال فيلم ريستارت

وبجانب تامر حسني يضم فيلم ريستارت في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).