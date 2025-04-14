القبض على طالب أطلق أعيرة نارية احتفالًا بعيد ميلاده في الطالبية

القبض على طالب أطلق أعيرة نارية احتفالًا بعيد ميلاده في الطالبية

القبض على طالب أطلق أعيرة نارية احتفالًا بعيد ميلاده في الطالبية

ألقى رجال مباحث الطالبية، بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، القبض على طالب لقيامه بنشر فيديو على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء قيادته سيارته وإطلاقه أعيرة نارية في الطريق احتفالًا بعيد ميلاده. وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب إخطارًا من المقدم عبد الحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه القبض على أحمد. أ، 22 عامًا، طالب، لقيامه بنشر فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على صفحته، أثناء قيادته سيارته وبحيازته سلاح ناري (مسدس)، وإطلاقه أعيرة نارية في الطريق العام للاحتفال بعيد ميلاده، أُلقي القبض عليه وعلى السلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.

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