شركة مصر للطيران تعلن حاجتها لفني استقبال وترحيل طائرات.. تفاصيل الوظيفة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل وظيفة فني استقبال وترحيل طائرات بمحطة القاهرة في مطار القاهرة الدولي، وذلك بنظام عقد عمل 11 شهرًا، بالشروط الآتية:

شروط العمل في شركة مصر للطيران



1 - الحصول على مؤهل فني متوسط مناسب، ورخصة قيادة مهنية درجة ثانية.

2 - قبول العمل بنظام النوبات.

3 - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

4 - الوظيفة المتاحة للذكور فقط.

شروط العامة لوظيفة مصر للطيران

1 - ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة على 30 عامًا عند بداية قبول الطلبات، وأن يكون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى، على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية سارية (الرقم القومي).

2 - الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور، أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

3 - يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها، موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

4 - تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلنة، مع استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلنة.

وجميع الطلبات تقدم على الموقع الالكتروني للشركة، خلال الفترة من 15 أبريل حتى 25 من الشهر ذاته، على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:

المؤهل الدراسي.

بطاقة الرقم القومي سارية

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

شهادة الميلاد مع صورة شخصية.

تقديم رخصة مهنية درجة ثانية سارية.

ضرورة توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة.

واوضحت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه، وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني، ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد للتقديم.