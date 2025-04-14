تسليم أجهزة تعويضية لغير القادرين ضمن مجهودات التحالف الوطني بسوهاج

تسليم أجهزة تعويضية لغير القادرين ضمن مجهودات التحالف الوطني بسوهاج

تسليم أجهزة تعويضية لغير القادرين ضمن مجهودات التحالف الوطني بسوهاج

نجحت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تسليم 418 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة سوهاج وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات، وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن تسليم ال 418 طرفيا صناعيا جاء في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، موضحا أنه بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصا سويا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئا على الآخرين.


وأضاف أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «حياة كريمة» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة سوهاج، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

صرف أجهزة تعويضية


من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظة سوهاج وتم تسليمهم الأجهزة التعويضية بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

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