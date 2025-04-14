دعاء جلب الرزق.. روشتة روحانية لفك الكروب وتفريج الهموم

دعاء جلب الرزق.. روشتة روحانية لفك الكروب وتفريج الهموم

دعاء جلب الرزق.. روشتة روحانية لفك الكروب وتفريج الهموم

وجّه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مجموعة من النصائح والأدعية للذين يعانون من ضيق في الرزق وكثرة الهموم، مؤكدًا أن العلاج يبدأ من العودة إلى الله والتقرب إليه بالأذكار والدعاء والعمل الصالح، ويرصد دعاء جلب الرزق.

دعاء جلب الرزق

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جلب الرزق يبدأ من العودة إلى الله، والتوكل عليه، والالتزام بالأذكار والدعاء، وأشار إلى أن الإنسان يجب أن يتجنب الربط الدائم بين الضيق وأسباب غير مرئية كالسحر أو الحسد، بل عليه أن يبحث عن الأسباب الواقعية ويعالجها بالصبر والعمل والعبادة.

وبجانب أدعية جلب الرزق أكد أن الرقية الشرعية من أفضل الوسائل لتحصين النفس، داعيًا لقراءة الفاتحة، وآية الكرسي، والمعوذتين، وسور من القرآن الكريم بنية الشفاء والفرج، دون الحاجة للذهاب إلى رقاة.

الإكثار من الصلاة على النبي

وشدد ربيع في على أهمية الإكثار من الصلاة على النبي محمد ﷺ، وذكر حديث أبيّ بن كعب: إذًا تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك، موضحًا أن هذا الذكر من أسباب إزالة الهم وجلب الرزق.

كما حث على حسن الظن بالله، والتفاؤل بالخير مهما اشتدت الأزمات، مشيرًا إلى أن الله قد يجعل في التأخير أو المنع خيرًا لا يعلمه العبد، وأوصى بالدعاء المأثور والذي يعد من أدعية قلة الرزق: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.

واختتم الدكتور هشام ربيع نصيحته بالتأكيد على ضرورة الصبر، والثقة بأن الله لا يرد دعاء عباده المخلصين، وأن بعد العسر يسرا.

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