الصحف الكويتية تحتفي بزيارة السيسي: «فخامة الرئيس.. حللت أهلا ووطئت سهلا»

رحبت الصحف الكويتية اليوم، بزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت، إذ كتب رئيس تحرير جريدة النهار الكويتية، الدكتور عماد بو خمسين، مقالا بعنوان «فخامة الرئيس.. حللت أهلا ووطئت سهلا»، وذكر خلاله إن الرئيس السيسي يمتلك رؤية ثاقبة وفكرا مستنيرا، ونظرات دقيقة وتقديرات واعية، ومن ثم جاءت كل قراراته مدروسة بعناية فائقة، سواء كانت تلك المتعلقة بالشأن الداخلي المصري، أو بالشأن العربي، أو حتى بقضايا العالم والأحداث الدولية.



وأضاف: «الذي ينظر إلى ما أحرزته مصر في عهد الرئيس السيسي، بعين واعية، وبتجرد كامل من الأهواء المغرضة، يدرك تمام الإدراك أن الرجل نقل بلاده نقلة نوعية في مختلف المجالات، بدءا من الأمن الذي بسط رداءه على كل الأرجاء، ومرورا بالتحولات الاقتصادية التي وضعت مصر على سكة النهوض واسترداد ما كان لها من قوة ومكانة بين المجتمع الدولي، ووصولا إلى الدور الفاعل الرشيد الذي تقوم به إقليميا ودوليا في مختلف القضايا، ما يؤكد أن القاهرة عادت رقما صعبا وعاصمة عالمية مؤثرة، لا يمكن أن يبرم أمر من دونها، أو يتخذ قرار من غير الرجوع إليها، وخاصة في المسائل التي تمس الأمن العربي، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم، مع الإشارة إلى أنها ليست غائبة ولا يمكن أن تكون غائبة عن بقية القضايا العالمية التي تتأثر بها، وتؤثر فيها بفاعلية وبأفضل ما يكون التأثير».

الكويت ومصر.. تاريخ مشترك وعلاقات متجذرة



ورحبت جريدة الخليج الكويتية بالزيارة، مؤكدة أنها جاءت تتويجا لعلاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة بين البلدين الشقيقين، وقال رئيس تحرير الجريدة، أحمد إسماعيل بهبهاني، في افتتاحية عددها الصادر الاثنين، تحت عنوان «الكويت ومصر.. تاريخ مشترك وعلاقات متجذرة»، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، والتي يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تؤكد العلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.

وأكد أن الزيارة تشير إلى حرص القيادة في البلدين الشقيقين على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا، في ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور، سعيا وراء الخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وأن ما بين الكويت ومصر من علاقات ووشائج، هو أكبر من كل الكلمات، وأكثر سعة ورحابة من كل الأوصاف، والحديث عن العلاقات الكويتية المصرية لا يحتاج إلى مناسبة أو توقيت، فهي دائما حاضرة في القلب والعقل، تلك العلاقات الأخوية الراسخة، والتي امتزجت من دماء الشهداء المبذولة من كلا البلدين خلال الأزمات والحروب.

رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات بين الكويت ومصر





فيما أشارت صحيفة السياسة الكويتية، إلى أن الزيارة رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات بين الكويت ومصر، وتؤكد متانتها في وجه كل التحديات، إذ تعد مصر أحد أعمدة الأمن القومي العربي، وشريكا أساسيا للكويت في قضايا المنطقة ومصيرها المشترك، موضحة الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان «يا هلا بالسيسي»، أن الكويت قيادة وشعبا، تستقبل السيد الرئيس السيسي، في محطة جديدة من محطات التعاون الراسخ بين بلدين، يجمعهما تاريخ طويل من الأخوة والدعم المتبادل والمواقف المشرفة، مشيرة إلى أن توقيت الزيارة يأتي في لحظة مفصلية تمر بها المنطقة العربية، ما يجعل من المباحثات المرتقبة محط أنظار المتابعين، لما تحمله من أبعاد استراتيجية مهمة.



وأفردت صحيفة القبس الكويتية تقريرًا موسعًا عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، مؤكدة أن العلاقات المصرية – الكويتية تتميز بخصوصية شديدة، وترابط وثيق راسخ عبر عقود مديدة، بفضل التعاون المثمر بين البلدين والتضامن الكامل عبر مختلف المحطات الفارقة، وعلى نحو برهن التزامهما حماية مصالحها المشتركة، وحرصهما على التنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ذات الطابع الأخوي والتاريخي نموذجا يحتذى في العلاقات العربية – العربية.





