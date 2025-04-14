«جبالي» يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النواب حول الحساب الختامي للموازنة

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتدوين ملاحظات أعضاء المجلس بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الماضي.

وأكد «جبالي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024، أن وزيري المالية، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيتحدثان في نهاية المناقشة للرد على كافة الملاحظات التي يبديها الأعضاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجل فيه عدد من الأعضاء ملاحظات بشأن الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024، وأبرزها عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات التي جاءت في الموازنة العامة،ومن أبرزها عدم استغلال مخصصات القروض والمنح لعدد من المشروعات، وكذلك أهمية وضع حد لخسائر الهيئات العامة الاقتصادية.

تحصيل متأخرات الدولة

وانتقد عدد من النواب وجود متأخرات للدولة لم يتم تحصيلها منذ الموازنة السابقة للسنة المالية 2023/2024 وتبلغ 659 مليار جنيه، مطالبين الحكومة بضرورة تحصيل تلك المتأخرات.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامي لموازنة العام الماضي جاء في ظروف صعبة، منها التأثر بتغير سعر الصرف وتأثر وقناة السويس بالاحداث في البحر الأحمر، ما ادى لتراجع الإيرادات، ومع ذلك كان هناك مؤشرات ايجابية عديدة منها تحقيق فائض أولي وارتفاع الإنفاق على التعليم والصحة بنسبة 30%.

وانتقد وكيل لجنة الخطة ارتفاع المتأخرات للدولة لأكثر من 600 مليار جنيه، منها 331 مليار منازعات و300 مليار ويتعذر تحصيلها ولذا لابد من حل لتحصيل متأخرات الدولة مشيرالى ان هناك 400 اصل من اصول الدولة لا يتم استغلالها بين جهات الدولة ويجب ان يكون لها حل ايضا لاستغلال الاصول وهو مات يعود على الدولة بتقليل العجز وتحسين الايرادات

وقال أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في كلمته بالجلسة ان موازنة العام الماضي جاءت في ظروف صعبة، ورغم التحديات إلا أن الدولة مستمرة في التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو اقتصادي والحفاظ على مستويات تشغيل عالية والحماية الاجتماعية للفئات الاقل دخلا.

زيادة الموارد المالية

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/ 2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/ 2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%. ، فيما بلغت نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/ 2024 بلغت نحو 31.2%.

وبلغت جملة الاستخدمات في العام المالي 2023/ 2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/ 2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.