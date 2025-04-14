«الريادة»: جولة الرئيس السيسي الخارجية خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك

أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، بجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دول الخليج وتحديدًا إلى قطر والكويت، مؤكدًا أنّ الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وهذه الدول الشقيقة.

وأوضح حسنين، أنّ الجولة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتوطيد علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة في عدد من القضايا المهمة.

وأشار رئيس حزب الريادة، إلى أنّ الزيارة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وقطر والكويت، خاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة، كما تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، بما يعود بالنفع على شعوبها.

وأكد أنّ مصر بقيادة الرئيس السيسي، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات العربية، وتسعى دائمًا إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الدول العربية، لافتا إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار سياسة مصر الخارجية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة.

وأتمّ حديثه قائلا إنّ لقاء الرئيس السيسي مع المستثمرين القطريين يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، ويعكس التزام البلدين بتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية.