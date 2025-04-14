مصر وكوريا الجنوبية تحتفلان بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

مصر وكوريا الجنوبية تحتفلان بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

مصر وكوريا الجنوبية تحتفلان بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

تحتفل مصر وكوريا الجنوبية، اليوم، بمرور 30 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وقد شهدت علاقات البلدين الصديقين تطوراً مستمراً وتعاوناً مثمراً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية على مدار العقود الثلاث الماضية.

عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والكوري

وتمثل هذه المناسبة محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، إذ تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والكوري، والإرادة السياسية المشتركة لتعزيز وتعميق التعاون على نحو يلبى طموحات البلدين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود الرامية لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار، وفق لبيان صادر لوزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

مصر تتطلع لمواصلة التعاون مع جمهورية كوريا

وأعربت مصر عن تطلعها لمواصلة التعاون المشترك مع جمهورية كوريا من أجل استكشاف مزيد من الفرص للتعاون تساهم فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة إلى آفاق أرحب، وأعطاء قوة دفع إضافية لمزيد من التقدم والازدهار، وبما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

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