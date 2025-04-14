بـ ختم القرآن ومائدة طعام.. شمس البارودي تحتفل بذكرى ميلاد حسن يوسف

تمر اليوم الذكرى الأولى لميلاد الفنان حسن يوسف بعد رحيله، ولذلك اختارت زوجته الفنانة المعتزلة شمس الباردوي أن تحتفل به بطريقة مختلفة، وفقا لما كشفته في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، حيث ستجتمع برفقة عائلتها لقراءة القرآن على روح الفنان الراحل، قائلة: «سنحتفل بعيد مولد حبيبي وروحي يوم 14 أبريل بختم القرآن وجلوسا معا أخته حبيبتي فاتن وأبناؤها وشقيقاتي، ونجلس بعدها بإذن الله على مائدة الطعام كما كان يحب».

شمس البارودي تشارك جمهورها الصور مع زوجها حسن يوسف

وتحرص الفنانة المعتزلة شمس البارودي على مشاركة جمهورها العديد من الصور والذكريات بينها وبين زوجها الراحل، بعد ما جمعهما معا حياة على مدار 52 عاما، معبرة عن حبها الشديد له وافتقادها له منذ وفاته، وذلك عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إعادة نشر العديد من اللقاءات التلفزيونية والإعلامية التي أجراها الفنان الراحل ليتحدث فيها سواء عن علاقته بعائلته، أو أعماله الفنية.

شمس البارودي تكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في 29 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز الـ 90 عاما، حيث كان يعيش هادئة بعيدا عن الأضواء بعد وفاة نجله عبد الله، وكشفت شمس البارودي اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل حسن يوسف، قائلة: «مسك إيدي وضمها إلى صدره وهو على فراش المرض وقال لي سنلتقي يا حبيبتي بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله في مستقر رحمته».

تقضى شمس البارودي يومها في منزلها بعد رحيل حسن يوسف، ولكن لم تعود الحياة كما عهدتها، وفقا لما روته في تدوينتها التي نشرتها عبر حسابها على «فيس بوك»، فبالرغم من حرص أفراد عائلتها ما بين أبنائها وشقيقتها وشقيقة زوجها الراحل وصديقتها على أن يحيطون بها طوال الوقت في محاولة لإخراجها من حزنها الشديد.