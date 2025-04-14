«التضامن» تعلن موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. باق ساعات

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر أبريل لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء، 15 إبريل، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح غد، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

أماكن صرف الدعم النقدي

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر، أن الدعم النقدي يصرف لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويا، عقب إقرار تلك الزيادة الجديدة وتنفيذها بداية من الشهر الجاري.

ويحقق برنامج تكافل وكرامة جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.