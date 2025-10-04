توفير فرص عمل للشباب ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

توفير فرص عمل للشباب ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

توفير فرص عمل للشباب ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

عقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، اليوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين في مقر مركز ومدينة طامية بحضور سالم فتيح رئيس المركز، وذلك للاستماع إلى شكواهم ومتطلباتهم، والاستجابة السريعة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاتجاهات القيادة السياسية بتفعيل الآليات كافة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالطرق القانونية، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وفي كلمته، حث السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وأنّه يجب العمل دائمًا على تلبية طلباتهم.

سكرتير عام الفيوم يستمع لشكاوى المواطنين وطلباتهم

توفير معاش تكافل وكرامة

وتضمنت شكاوى ومطالب المواطنين خلال اللقاء، الحصول على توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك.

سكرتير عام الفيوم يستمع لشكاوى المواطنين وطلباتهم

توفير فرص عمل للشباب

واستجابة لمطالب المواطنين، وجه سكرتير عام الفيوم، بتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسؤولي مديرية الصحة.

سكرتير عام الفيوم يستمع لشكاوى المواطنين وطلباتهم

جاء ذلك بحضور الدكتورة رحاب أبو غرب مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، والمهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، وخميس حسين سكرتير عام المركز ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز طامية ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من أهالي المركز أصحاب الشكاوى.

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