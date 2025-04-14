النائب أحمد مقلد: الحساب الختامي للموازنة العامة يثير تساؤلات مشروعة

النائب أحمد مقلد: الحساب الختامي للموازنة العامة يثير تساؤلات مشروعة

النائب أحمد مقلد: الحساب الختامي للموازنة العامة يثير تساؤلات مشروعة

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل.

مناقشة الحساب الختامي للموازنة

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/ 2024.

وقال مقلد: «في الملاحظات التي وردت من اللجنة ذكرت بالنص وأكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلي جهات الموازنة العامة، وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة».

وأضاف «كما ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله، بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعمها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعما ماليا، وهو ما يتطلب رد».

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