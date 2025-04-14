رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية

رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية

رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية اليوم.

وكان رئيس الوزراء قد استقبل اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية في القاهرة، وحسن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر بن محمد العامري الرئيس السابق للجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.

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