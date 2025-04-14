«السكة الحديد»: تشغيل قطارين بين محطتي إيتاي البارود والسادات السبت المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارين بين إيتاي البارود والسادات والعكس، كخدمة جديدة اعتبارًا من السبت المقبل 19 -4-2025، في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التي تنفذها وزارة النقل بكل القطاعات، خاصة قطاع السكك الحديدية، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لطلبات جمهور الركاب.

جدول تشغيل قطاري إيتاء البارود

وأوضحت أنه تقرر تشغيل قطار 708 / 709 إيتاي البارود / السادات (تحيا مصر)، يتحرك من محطة إيتاي البارود الساعة 05:45، ويصل إلى محطة السادات الساعة 07:50 طبقًا للجدول، وكذلك تشغيل قطار 699 / 700 السادات/ إيتاي البارود (تحيا مصر)، يتحرك من محطة السادات الساعة 16:50 ويصل إلى محطة إيتاي البارود الساعة 18:55 طبقًا للجدول، ويترتب على ما سبق، تعديل جدول مسير قطار 787 بشتيل/السادات، ليتحرك من محطة بشتيل الساعة 06:30 ويصل إلى محطة السادات الساعة 09:10، مع استمرار جدول مسير قطار 788 السادات/ بشتيل كجدوله الحالي.

ربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات

جدير بالذكر أن وزارة النقل نفذت وصلة خط سكة حديد تمتد بين السادات وكفر داوود، بطول 35 كيلومترًا، لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء وصلات وخطوط سكك حديدية لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.



وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يُسهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب.