«إعلامي الوزراء»: خدمة حجز تذاكر السكك الحديد «أون لاين» تعمل بكفاءة وأمان

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه حقيقة ما تردد بشأن وقف حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية بدعوى عدم أمان الحجز من خلالهما.

وأوضح المركز في الفيديو، أنّ خدمة حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لهيئة السكك الحديدية تعمل بشكل طبيعي، وبكفاءة وأمان على مدار اليوم دون توقف.

وتابع أنّ جميع وسائل حجز التذاكر متاحة وتعمل دون أي معوقات، وتشمل شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة، والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي «https://2u.pw/xjAAp»، وتطبيق الهاتف المحمول «Egyptian National Railways» والمتاح على «Play store» و«App store».

وبحسب الفيديو، تشمل وسائل الحجز أيضًا، وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، والخدمة الصوتية لحجز القطارات المكيفة والفاخرة عبر الرقمين 1661 أو 09000661، إضافة إلى مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، بإجمالي 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وماكينات الحجز الذاتي TVM.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.