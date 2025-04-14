رئيس الوزراء يفتتح محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الزعفرانة غدا

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غداً الثلاثاء بافتتاح محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الزعفرانة، ثم يتفقد بعدها أحد المشروعات.

وتدخل مزرعة الرياح بالزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر ضمن خطة الدولة المصرية في مواجهة خطر التغيرات المناخية، وهي أحد المشروعات القومية الكبرى لتوليد الطاقة بواسطة الرياح والاستفادة العظمى من مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة.