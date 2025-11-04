وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، جهود مصر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ومفاوضات بدء المرحلة الثانية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

استعدادات مؤتمر إعادة إعمار غزة

وناقش الجانبان التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، واستعرض وزير الخارجية المصري الاستعدادات الخاصة بمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحد.

وناقش وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني تطورات الضفة الغربية في ظل الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وزير الخارجية يؤكد مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

وأكد وزير الخارجية المصري مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وضرورة إيجاد الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.