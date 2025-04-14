انتشار أمني في دمشق لاستقبال رئيس الوزراء اللبناني.. وملف السجناء أولوية

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن قوات الأمن العام انتشرت في مداخل العاصمة السورية، استعدادا لاستقبال نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني في أثناء زيارته للبلاد، مشيرًا إلى أنها زيارة دولة إلى دولة، وهو أمر مختلف عن السنوات السابقة حيث كانت العلاقات السابقة، علاقة استدعاء.

سوريا بوابة لبنان باتجاه دول الخليج

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ ملف السجناء اللبنانيين الذين غيبوا في السجون السورية على مدى عقود خلال حكم الأسدين الأب والابن، على رأس أولويات ما سيناقش بالزيارة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ينظر إليها المحللون على أنها مهمة جدا في الوقت الحالي، وهي زيارة ند إلى ند فعلاقة البلدين حتمية ولا يمكن لأحد تجاوزها، باعتبار أن سوريا بوابة لبنان باتجاه دول الخليج، وجميع الصادرات اللبنانية تتجه برا عبر سوريا.

موضوع اللاجئين السوريين في لبنان شائك للغاية

وتابع أن موضوع اللاجئين السوريين في لبنان شائك للغاية، حيث يتواجدون في لبنان ويرغبون في العودة إلى ديارهم ولكن منازلهم مدمرة.