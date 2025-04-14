إيرادات قياسية لفيلم A Minecraft Movie .. الأول في الولايات المتحدة والثاني عالميا

حقق فيلم A Minecraft Movie رقما قياسيا في شباك التذاكر العالمي خلال 10 أيام، حيث احتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2025، بعد ما حقق إيرادات بلغت 550 مليون دولار منذ طرحه في السينمات في 4 أبريل الجاري.

وبلغت إيرادات فيلم A Minecraft Movie على المستوى المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية 280.9 مليون دولار، أما في السينمات خارج الولايات المتحدة 269.6 مليون دولار، بينها المملكة المتحدة (39.8 مليون دولار)، والصين (20.3 مليون دولار)، وألمانيا (18.9 مليون دولار)، والمكسيك (18.7 مليون دولار)، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 550.5 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانيته الـ 150 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم A Minecraft Movie يتفوق على Captain America

ويُتوقع أن يزيح فيلم A Minecraft Movie، فيلم الرسوم المتحركة الصيني Ne Zha 2 من المركز الأول، حيث حقق إيرادات اقتربت من ملياري دولار منذ طرحه في 29 يناير الماضي، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات حول العالم بلغ مليار و898 مليون دولار، منها 20 مليون فقط من العرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبح فيلم A Minecraft Movie الأعلى إيرادا في 2025، بعد ما تغلب على فيلم «Captain America: Brave New World» الذي حقق 213 مليون دولار دوليا، ليصبح إجمالي إيراداته 410 ملايين دولار بعد 9 أسابيع من عرضه على الشاشة الكبيرة.

تفاصيل فيلم A Minecraft Movie

وفيلم A Minecraft Movie مقتبس من لعبة الفيديو ماين كرافت الصادرة عام 2011، بطولة جيسون موموا، وجاك بلاك، ودانييل بروكس، وإيما مايرز، وسيباستيان هانسن، إخراج جاريد هيس، وتلقى الفيلم آراءً متباينة من النقاد الذين أشادوا بأداء الممثلين، رغم انقسام بعضهم حول حبكته وإخلاصه للمادة الأصلية، وبعد حالة النجاح التي شهدها الفيلم يعمل فريقه على تطوير جزء ثان من العمل.