A Minecraft Movie يقلب موازين شباك التذاكر العالمي تخطى 300 مليون دولا في 3 أيام

نجح فيلم A Minecraft Movie في قلب موازين شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أيامٍ قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم إيراداتٍ هائلةً في شباك التذاكر وصلت إلى 157 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية؛ ليحقق بذلك أكبر افتتاحية محلية لهذا العام فقط، بل الأفضل في تاريخ أفلام الكوميديا ​​المقتبسة عن لعبة فيديو، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

كان من المتوقع أن يحقق الفيلم الكوميدي الخيالي، A Minecraft Movie من بطولة جاك بلاك وجيسون موموا، إيراداتٍ تتراوح بين 70 و80 مليون دولار، مع توقعات بعض المحللين المتفائلين بوصوله إلى رقم نهائي يقارب 90 مليون دولار، لكنه كسر التوقعات خلال 3 أيام فقط، لترتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 301 مليون دولار، بعد ما سجل إيرادات خارج الولايات النتحدة بلغت 144 مليون دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه تكلفة إنتاج الفيلم 150 مليون دولار.

A Minecraft Movie يدفع شركات الإنتاج إلى إعادة التفكير في مزاج الجمهور

وأوضح الناقد خليل حنون أنّ من المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم إلى مليار دولار، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «كانت التوقعات أن يحقق نحو 65 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، لكنه صدم الجميع في ظل الخيبات التي تعاني منها أفلام هوليوود وحقق 157 مليون دولار، ووصل مجموع إيراداته العالمي إلى 301 مليون دولار في أول أيام عرضه، وشهد إقبالًا كبيرًا على مشاهدته في بريطانيا والصين والمكسيك.. وبلغت تكلفته 150 مليونًا ويتوقع أن تصل إيراداته إلى حافة المليار دولار».

وأضاف حنون: «هذا الإنجاز المفاجئ سيدفع شركات هوليوودية إلى إعادة التفكير فيما تنتجه، فمزاج الجمهور يبدو أنه في مكان آخر، ولم تعد تستهويه كثيراً إعادات ديزني ولا أفلام السوبر هيرو».