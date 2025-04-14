صداقة 60 عاما تتوج بالزواج.. قصة «نادية» و«يوسف» بدأت من الجامعة

كتبت - أمنية سعيد

في رحاب صداقة متينة امتدت أواصرها لأكثر من 60 عاما جمعت بين المهندسين، نادية العربي ويوسف وحش، جذور عميقة تعود إلى مقاعد الدراسة الجامعية، تقاسمت الأيام أفراحهما وأتراحهما، وشاءت الأقدار أن يسلك كل منهما طريقا للزواج وتكوين أسرة، ليصبحا أبوين، لكن يد القدر الخفية عادت لتمس حياتيهما مرة أخرى، فبعد مضي عقدين أو يزيد، فقد كل منهما شريك حياته، ليجدا نفسيهما وحيدين بعد سنوات من العشرة.

قصة حب بدأت بعد الـ70

على مر السنين، حافظت نادية العربي، 79 عاما، ويوسف وحش، 81 عاما، على جذوة الصداقة متقدة، وكانا رفيقين في شغفهما المشترك بالسباحة، إذ انضما إلى فريق الماسترز للسباحة على المستوى العالمي والتي تعرف أيضًا باسم بطولة الأساتذة للسباحة، يسافران معا لخوض البطولات داخل مصر وخارجها، بحسب ما ترويه صديقتهما في البطولة سهام العقاد والتي تجمعها بهما علاقة صداقة تزيد على 15 عاما، خلال حديثها لـ«الوطن».

وفي خضم هذه الرحلات والمنافسات، ترسخت بينهما ألفة قوية وتفاهم عميق، تجسدت فيهما أسمى معاني الإنسانية والرقي الحضاري، إذ كانا يتحركان كظل واحد، فحيثما وجد يوسف، كانت نادية حاضرة، والعكس صحيح، لتتجسد بينهما علاقة إنسانية نبيلة، صداقة دافئة ومحتضنة لكل ما يمر به الآخر بحسب ما وصفت «سهام»: «هما طوال الوقت في البطولات ورفاق، وبينهما ألفة قوية وتفاهم وحالة إنسانية جميلة، ونموذجين متحضرين وبينهما رقي لأقصى مدى، ودايما بيتحركوا كتف في كتف، يعني لو يوسف موجود فنادية موجودة والعكس، صداقتهما كلها دفء واحتواء».

وعلى الرغم من علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما، إلا أنّ الجميع فوجئ بخبر زواجهما الذي أعلنه كريم الجوهري زوج ابنة المغامرة نادية العربي عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، لكن بالنظر إلى عمق الألفة والاهتمام والحرص المتبادل الذي كان يجمعهما، لم يكن الأمر مستغربا تماما، بل إن أبناء كل منهما لعبوا دورا محوريًا في تقريب المسافات بينهما وتوطيد هذه العلاقة التي تكللت بالارتباط بحسب سهام العقاد، ويعيش الزوجان الآن أيام شهر العسل خارج القاهرة، مستهلين فصلًا جديدًا في حياتهما، بعد سنوات من الصداقة التي أثمرت عن قصة حب فريدة.

لحظات من الدفئ والمشاعر

كان كريم الجوهري زوج ابنة نادية العربي، شارك مساء أمس صورة وثقت قصة حب الثنائي التي تكللت أخيرًا بالزواج بعد علاقة صداقة طويلة، وكانت الصورة مصحوبة بتعليق: «أمس، اتخذت حماتي المصرية الجميلة والمغامرة، نادية، البالغة من العمر 79 عامًا، خطوة جريئة أخرى بالزواج من صديقها القديم يوسف، البالغ من العمر 81 عاما.. كان حفل الزفاف الأكثر دفئا الذي حظيت بحضوره في حياتي».

وأضاف «كريم»: «قالت حماتي بعد أن أمسك يوسف بيدها: لماذا نقضي كلينا الوقت بمفردنا في المنزل بينما يمكننا مشاركة آخر لحظات حياتنا؟»، مُضيفًا أنّهما الآن سيذهبان لقضاء شهر العسل، ثم سيسبحان معًا مرة أخرى في مسابقات الماسترز: «آمل أن يحصلا على المزيد من الميداليات الذهبية والكؤوس. كلاهما مصدر إلهام حقيقي لي».

وشارك كريم الجوهري صورة لوالدة زوجته نادية البكري مصحوبة بتعليق: «هذه نادية بعد إحدى منافسات السباحة في بطولة مصر الوطنية لسباحة الأساتذة في الفئة العمرية (75-79)».