4 أبراج فلكية الأكثر شغفًا بالسباحة.. وسيلتهم للمغامرة والانطلاق

تُعتبر السباحة من الرياضات المائية المُمتعة التي تساعد في زيادة الكتلة العضلية وتحسين اللياقة البدنية، وهي هواية يعشق ممارستها مواليد بعض الأبراج الفلكية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه زيارة الشواطئ في مختلف أنحاء العالم.

وفقا لما ذكره موقع horoscope الخاص بالأبراج الفلكية، حدد علماء الفلك مواليد 4 أبراج فلكية الأكثر حبًا لرياضة السباحة من خلال سعيهم للوصول إلى مرحلة الإحتراف في ممارستها، كالتالي:

برج السرطان (من 22 يونيو إلی 22 يوليو)

يُعرف عن مولود برج السرطان حبه للبيئة المائية التي تشعره بالحرية والإنطلاق، ما يدفعه إلى تعلم رياضة السباحة منذ الصغر، وهو دائمًا ما يخطط للسفر للشواطئ والأماكن الساحلية التي تسمح له بممارسة هوايته وتجربة مغامرات جديدة تتعلق بالغوص والتزلج على الماء.

برج الحمل (من 21 مارس إلی 19 أبریل)

يشعر مولود برج الحمل بسعادة كبيرة في الأجواء الصيفية التي ترتبط بالسفر إلى الشواطئ وممارسة السباحة، وقد صنفه خبراء الفلك ضمن الأبراج المحبة للسباحة لأنه يسعى دومًا لتعلم قواعدها الخاصة التي تصله إلى مرحلة الإحتراف والدخول في سباقات.

برج العقرب (من 21 أكتوبر إلى 21 نوفمبر)

يُعرف عن مولود برج العقرب حب التحدي والمغامرة، وهو يجد في الحياة البحرية والسباحة تحديا كبيرا يجذبه ويُثير فضوله، لذا صنفه خبراء الفلك ضمن أكثر الأبراج عشقًا للسباحة وذلك لحرصه على تعلم السباحة وتنظيم الرحلات البحرية مع أصدقائه والدخول في سباقات معهم.

برج الدلو (من 20 يناير إلى 18 فبراير)

يسمتع مولود برج الدلو بالمغامرات والتجارب الجديدة، وهو يعتبر ممارسة السباحة من أكثر الوسائل التي تتيح له المغامرة والاستكشاف في مختلف الشواطئ التي يزورها، ونتيجة عشقه للسباحة يحرص على تعليمها لأبنائه وتعريفهم بفوائدها العديدة على الجسم.