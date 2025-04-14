متحدث «الإسكان»: طرح الوحدات السكنية الجديد يغطي جميع الشرائح الاجتماعية

تحدث المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطروحات السكنية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، ويبدأ الحجز لها غدا الثلاثاء.

طرح 400 ألف وحدة سكنية

وأوضح «خطاب»، خلال لقائه ببرنامج «دراسة اقتصاد»، مع الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، عبر الراديو «9090»، أن الوزارة تطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن الوحدات تغطي مختلف الشرائح الاجتماعية بدءا من الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط وصولا إلى الفاخر.

وأوضح أن هذا الطرح يعد الأكبر في تاريخ وزارة الإسكان؛ إذ يجرى توزيع الطروحات على مدار عام كامل عبر خمس دفعات، تبدأ الدفعة الأولى غدا بطرح أكثر من 35 ألف وحدة سكنية في 19 مدينة جديدة و6 محافظات.

وأضاف أن هذه الوحدات تتراوح مساحاتها بين 100 و180 مترًا مربعًا، وتتميز بتصميمات حديثة وجودة تنفيذ عالية، فضلاً عن توفير خدمات متكاملة وفرص عمل وتعليم في المدن الجديدة، ما جعل الإقبال عليها يتزايد بشكل ملحوظ، موضحًا أن الوزارة أسست شركة متخصصة لإدارة الخدمات بالمشروعات الجديدة لضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه للمتر، حسب الموقع والمساحة ونوعية الإسكان.

حجز الوحدات السكنية إلكترونيا عبر موقع بنك التعمير والإسكان

أما بخصوص إجراءات الحجز، نوه بأن التقديم سيتم إلكترونيا عبر موقع بنك التعمير والإسكان، دون تدخل بشري، ويكون التخصيص بأسبقية الحجز، وليس عبر قرعة، مع ضرورة التسجيل باستخدام الرقم القومي وسداد مقدم جدية الحجز إلكترونيا، مشددًا على أن مشروع «سكن لكل المصريين» منفصل عن هذه الطروحات، إذ يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل بشروط خاصة، بينما الطروحات الجديدة تخاطب كافة شرائح المجتمع.

وشدد على أهمية تحديث بيانات المتقدمين على بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي حال حدوث أي تغيير في الحالة الوظيفية أو الاجتماعية، محذرا من التعامل مع جهات غير رسمية أو صفحات غير موثقة.