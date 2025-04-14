بدء طرح وحدات الإسكان الاجتماعي غدا.. 400 ألف شقة في انتظار المواطنين
بدء طرح وحدات الإسكان الاجتماعي غدا.. 400 ألف شقة في انتظار المواطنين
تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الثلاثاء الموافق 15 إبريل الجاري، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي 35088 وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.
طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية
ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق، سيتم طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته الوزارة، ويأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.
تفاصيل شقق الإسكان
- سيتم طرح 261253 وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان ، على 5 مراحل، كالتالي:
- المرحلة الأولى 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025 .
- المرحلة الثانية 59510 وحدة سكنية في 15/7/2025.
- المرحلة الثالثة 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025.
- المرحلة الرابعة 58312 وحدة سكنية في 15/1/2026.
- المرحلة الخامسة 48656 وحدة سكنية في 15/4/2026.