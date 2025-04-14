بدء طرح وحدات الإسكان الاجتماعي غدا.. 400 ألف شقة في انتظار المواطنين

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الثلاثاء الموافق 15 إبريل الجاري، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي 35088 وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق، سيتم طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته الوزارة، ويأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

تفاصيل شقق الإسكان

- سيتم طرح 261253 وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان ، على 5 مراحل، كالتالي: