ترامب: سأفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية المستوردة

ترامب: سأفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية المستوردة

ترامب: سأفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية المستوردة

كتب: عمرو هلال

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنّ الولايات المتحدة تحقق حاليًا مكاسب بمليارات الدولارات من التجارة، مؤكدًا أنّ أسواق المال عادت لتحقيق مكاسب كبيرة، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

تسجيل أرقام قياسية في تجنيد رجال الشرطة

وأشار «ترامب» في تصريحات متتالية، إلى تسجيل أرقام قياسية في تجنيد رجال الشرطة، كما هاجم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهمًا إياها بالسماح بدخول أعداد كبيرة من المهاجرين «الخطرين» إلى الولايات المتحدة.

وأعلن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية المستوردة، ضمن خطوات يتخذها الرئيس ترامب مؤخرًا.

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