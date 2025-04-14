عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال الليلة

عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال الليلة

عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال الليلة

كتب: خالد فرج

تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر بعقد قرانها على هشام جمال، مساء اليوم، داخل أحد الأماكن بمنطقة المنيل في القاهرة.

عقد قران ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

قال مصدر لـ«الوطن» إن العروسين وجها الدعوة لعدد من أصدقائهما المقربين سواء من الوسط الفني أو خارجه، للاحتفال بهذه المناسبة، ومن المقرر إقامة حفل زفافهما في القاهرة خلال أسبوعين من الآن.

واحتفل هشام جمال وليلى أحمد زاهر بخطبتهما في جو عائلي يناير 2024، حيث نشرا صورا من حفل الخطوبة عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

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