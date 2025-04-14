«البلشي»: جددنا مطالبنا بتخصيص 750 وحدة سكنية للصحفيين بمشروعات الإسكان

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه تواصل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استكمال الاتفاق المبدئي لتخصيص 750 وحدة سكنية للصحفيين، في إطار المتاح من الوحدات السكنية.

مطالب بتخصيص 750 وحدة سكنية للصحفيين بمشروعات الإسكان

وقال «البلشي»: «استنادًا إلى اللقاءات السابقة التي جمعتنا بالمهندس شريف الشربيني بمقر الوزارة، جددنا مطلبنا بتخصيص 750 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط (دار مصر – جنة – سكن مصر – الإسكان المتميز)، وذلك في عدد من المدن الجديدة، وهي: العاصمة الإدارية، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، الشروق، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، ناصر الجديدة بأسيوط، وبرج العرب، بالإضافة إلى محافظات الصعيد».

وأوضح نقيب الصحفيين أن الوزير أكد أن الطلب لا يزال قيد الدراسة لتحديد عدد الوحدات التي سيتم تخصيصها فعليًا.