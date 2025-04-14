رئيس حكومة لبنان يزور دمشق لبحث عدد من الملفات الشائكة

رئيس حكومة لبنان يزور دمشق لبحث عدد من الملفات الشائكة

رئيس حكومة لبنان يزور دمشق لبحث عدد من الملفات الشائكة

علق خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، على زيارة وفد لبناني رفيع يضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية، العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات الأمنية والحدودية الشائكة بين البلدين، وذلك في أول زيارة بهذا المستوى منذ سنوات.

وأوضح هملو، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده نواف سلام في دمشق، هو الأول له منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، ويتصدر ملف ضبط الحدود البرية والبحرية جدول أعمال اللقاءات في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها بيروت ودمشق، لا سيما فيما يتعلق بحركة التهريب غير الشرعي عبر الحدود الممتدة لأكثر من 330 كيلومترا.

لقاء وزيري الدفاع اللبناني والسوري


وأضاف: «وسبق أن التقى وزيرا الدفاع السوري واللبناني في جدة قبل نحو 20 يوما لبحث هذا الملف في ظل تصاعد القلق من تهريب السلاح والمخدرات، والاتهامات الموجهة لعناصر من حزب الله اللبناني بالتورط في هذه الأنشطة من الجانبين».

ضبط الحدود السورية اللبنانية يتطلب تعاونا وثيقا مبنيا على الثقة

وواصل: «وتعتبر منطقة القلمون وريف دمشق الشمالي الغربي، وخاصة القصير، من أبرز النقاط الساخنة المرتبطة بالتهريب، في ظل وجود جماعات مسلحة وشبكات تنشط في تلك المناطق، وتدرك الحكومتان أن ضبط الحدود يتطلب تعاونا وثيقا مبنيا على الثقة، إلى جانب قدرات أمنية وميدانية كبيرة».

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