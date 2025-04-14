موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات

مع قرب نهاية الفصل الدراسي الثاني، أعلنت وزارة التعليم العالي موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات، طبقا للوائح المعمول بها والخطة الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في شتى الجامعات.

وتقرر انتهاء الدراسة والمحاضرات يوم الخميس 29 مايو 2025، على أن تُعقد امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات خلال شهر يونيو، علما بأن جدول ومواعيد الامتحانات تختلف حسب طبيعة الامتحانات والدراسة في كل كلية داخل الجامعات، وإعلان الجداول قبل الامتحانات بمدة لا تقل عن أسبوعين، ليتمكن الطلاب من الاستعداد المبكر لها.

استعدادات الجامعات

تستمر الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في مواصلة الدراسة بانتظام في مختلف الأقسام والكليات، بناء على الخطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادا لموعد امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات، وسيكون الشهر القادم ذا أهمية قصوى في الجامعات، حيث ستُجرى الامتحانات خلال الأشهر المقبلة في جميع الكليات.

مواعيد الامتحانات

كما أعلنت بعض الجامعات موعد امتحانات الترم الثاني، ومن بينها جامعة قناة السويس، حيث تبدأ الامتحانات العملية في الفترة من 10 إلى 22 مايو القادم، وتُعقد امتحانات متطلبات جامعة قناة السويس وامتحانات التخلفات يوم 24 مايو المقبل، وينتهي الترم الثاني في 29 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى أن امتحانات نهاية العام تبدأ في 31 مايو، وتستمر حتى 29 يونيو المقبل.