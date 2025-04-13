«خلال أيام».. موعد امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات المختلفة لعقد امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل، والمُقرر أن تُجري خلال الأيام القليلة المُقبلة.

امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

وتقوم مديريات التربية والتعليم حاليًا بالعمل على تجهيز غرف العمليات المركزية بالتعاون مع الإدارات التعليمية، استعدادًا لأداء امتحانات شهر أبريل 2025، والتي من المُقرر أن تبدأ يوم 22 أبريل الجاري وتستمر حتى نهاية نفس الشهر.

وطلاب الصفوف الدراسية الذين سيؤدون امتحانات شهر أبريل هم طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، باستثناء طلاب الشهادة الإعدادية، على أن تكون الامتحانات مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، بحسب المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجراء امتحانات شهر أبريل في المواعيد المحددة

ويحق لكل مديرية أن تؤدي امتحان شهر أبريل في أي وقت خلال الفترة المحددة، وذلك وفقًا لما أكدت وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن عدم وجود أي قرارات تفيد بأن يتم تأجيل امتحانات شهر أبريل وستجري في الموعد المحدد المخصص لكل مديرية