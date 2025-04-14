حسين فهمي يكشف عن هدية حصل عليها من ماكرون: قال لي «احتفظ بيه»

كتب: عمرو هلال

قال الفنان حسين فهمي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى سعادته بمبادرة ترميم الأفلام المصرية القديمة، مشدداً على أهمية هذه الخطوة التي وصفها بالكبيرة، خاصة وأنه حتى الآن تم ترميم نحو 15 فيلماً فقط من أصل 1200 فيلم.

لقاء حسين فهمي بالرئيس ماكرون

وأشار «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنه ناقش مع ماكرون مشروع «السينماتيك»، أرشيف السينما المصرية، مشددًا على أن الرئيس الفرنسي أكد أن بلاده تمتلك سينماتيك قوية جداً في باريس، وأبدى اهتمامه بالتعاون مع مصر ووزيرة الثقافة لتطوير هذا الملف.

يقرأ أعمال نجيب محفوظ ويستمع إلى أم كلثوم وأسمهان

وأوضح أن ماكرون عبَّر عن حبه العميق للثقافة المصرية، قائلاً إنه يقرأ أعمال نجيب محفوظ، ويستمع إلى أم كلثوم وأسمهان، ما يعكس ارتباطه الوجداني بالحضارة والفن المصري، كاشفًا عن لقطة لطيفة في لقائه مع ماكرون، قائلًا: «ماكرون نسي قلمه على الطاولة أثناء مغادرته، قالي احتفظ بيه».