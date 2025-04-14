انطلاق نهائي دوري كابيتال للمدارس الرياضية بمشاركة 17 مدرسة من 11 محافظة

انطلقت أولى فعاليات نهائي دوري كابيتال للمدارس الرياضية، اليوم الاثنين، من الصالة المغطاة بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ والمقامة على مدار ثلاثة أيام من 14 وحتى 17 أبريل الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 230 طالبا وطالبة من 17 مدرسة تمثل 11 محافظة.

تفاصيل دوري كابيتال المدارس

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الفعاليات جاءت في ضوء توجيهات واهتمام الدولة بالتنمية البشرية وبناء المواطن المصري، حيث تمت تصفية طلاب المحافظات المشاركة في المراحل الأولى على مجموعتين «محافظات وجه بحري وأقيمت فعالياتها بمحافظة بورسعيد ومحافظات وجه قبلي وأقيمت فعالياتها بمحافظة الأقصر» وتقام اليوم فعاليات نهائي الدوري بمدينة شرم الشيخ على مدار الثلاثة أيام من خلال مباريات كرة السلة وكرة اليد والكاراتيه للبنين والبنات من طلاب المدارس.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وكلمات الحضور والعروض الرياضية من الجمباز الإيقاعي لطلاب مدارس شرم الشيخ والعروض الفلكلورية مثل «حلاوة شمسنا» لطلاب مدارس محافظة الشرقية.

حضور الفعاليات

حضر الحفل الافتتاحي محمد فتحي، وكيل مديرية الرياضة بجنوب سيناء، وعادل عتلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ودكتورة منى يحيى، مستشار وزير التربية والتعليم لمادة التربية الرياضية والعسكرية، والدكتورة رشا فتحي، المشرف العام على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور ياسر جمعة نائبا عن الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العالي.