خبير سياحي يوضح سبب فوز شرم الشيخ بأفضل وجهة آمنة.. تفوقت على 5 مدن عالمية

أكد محمد كارم الخبير السياحي، أن اهتمام القيادات السياسية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية ساعد بشكل كبير جدا في فوز المدينة بجائزة أفضل مدينة سياحية آمنة في العالم، موضحا أنها فازت بإجماع 100% من أصوات لجنة التحكيم وفقا لمعايير شملت السياحة والاستدامة والأداء الاقتصادي.

تنافس مدينة شرم الشيخ مع 5 مدن سياحية عالمية

وأضاف الخبير السياحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح »، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الجائزة حصدت رغم الظروف الإقليمية المحيطة بها وبعد منافسة شديدة مع 5 مدن سياحية عالمية، موضحا أن شرم الشيخ تعتمد على تحسين الاستدامة وشبكات النقل والأثر الاجتماعي.

مدينة شرم الشيح تمثل أيقونة مصرية

وتابع أن مدينة شرم الشيخ من أوائل المدن في الحفاظ على الهوية والبيئة والتنوع البيولوجي، مما ساعد بفوزها بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم لتمثل أيقونة مصرية، لافتا إلى أن المدينة من أهم المدن الذكية الخضراء في التطوير والحفاظ على البنية التحتية بالإضافة إلى أنها من أوائل المدن الموجودة في مصر لتنوعها من سياحة شاطئية وسياحة مؤتمرات وسياحة دينية مما ساعد بشكل كبير أنها تكون من أهم المدن في العالم.