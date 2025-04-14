أحمد زاهر يدخل في نوبة بكاء خلال عقد قران ابنته ليلى (فيديو)

دخل الفنان أحمد زاهر في نوبة بكاء أثناء عقد قران ابنته ليلى على المنتج هشام جمال، المقام الآن في أحد الأماكن الأثرية بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

بكاء الفنان أحمد زاهر خلال عقد قران ابنته ليلى

وعندما طلب المأذون من الفنان أحمد زاهر أن يردد الكلمات الخاصة بعقد القران دخل في حالة بكاء شديدة، وكانت تقف بجواره ابنته الكبرى ملك محاولة تهدئته.

يذكر أن الفنانة ليلى زاهر والمنتج هشام جمال يحتفلان بحفل زفافهما آخر الشهر الجاري، ولم يتم الإعلان عن التفاصيل حتى الآن.

وحرص الفنان محمد جمعة على تهنئة العروسين بعقد قرانهم من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.