الكشكي: الرئيس السيسي يحمل رسالة «اللحظة العربية» في جولته الخليجية

كتب: عمرو هلال

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية والتي تشمل كلاً من قطر والكويت، تحمل عنوانًا واضحًا وهو «اللحظة عربية»، مشيرًا إلى أن ما تمت متابعته من زيارة الرئيس السيسي لقطر بالأمس واليوم، ومن ثم إلى الكويت يعكس رسالة واضحة من القاهرة تؤكد الحرص على توسيع وتعميق وترسيخ مفهوم الشراكة العربية.

أهمية جولة الرئيس السيسي الخليجية

وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هذه التحركات المصرية الخارجية تأتي في ظل إقليم ومنطقة تعاني من صراعات وتوترات وتحديات، مشددًا على أن التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على الحروب التقليدية السياسية التي عرفها العالم في الحربين العالميتين الأولى والثانية، مؤكدًا أن العالم الآن أصبح يعيش حربًا عالمية اقتصادية لا يمكن فصلها عن الحرب السياسية.

وأشار إلى أن مصر التقطت هذا الخيط وتحركت بإيمان كامل وراسخ، وهو ما يعكس فلسفة واستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية قيادة الدولة المصرية عام 2014 تجاه الأشقاء العرب، مؤكدًا أن مقولة الرئيس السيسي الشهيرة «مسافة السكة» تعكس مفهوم الجاهزية الكاملة لدى الدولة المصرية تجاه الأشقاء العرب في جميع مجالات الشراكة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الدبلوماسية أو العسكرية.

اللحظة الراهنة تستدعي تطابق الرؤى والتعاون غير التقليدي

وشدد على أن اللحظة الراهنة تستدعي تطابق الرؤى والتعاون غير التقليدي والتعاون الاستثنائي لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة والإقليم بالكامل، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يذهب إلى العواصم العربية حاملًا رؤية واضحة تقوم على الإيمان الراسخ بأنه لا بديل عن الوحدة العربية، وأن الصمود والثبات والحفاظ على مفهوم الوجود داخل المنطقة يتطلب توثيق كل أواصر التعاون على جميع المستويات، متابعًا: «حقيبة القاهرة تحمل العديد من الملفات، خاصة على الصعيد الاقتصادي».