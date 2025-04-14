«انتخابات الصحفيين»: غرامة 2000 جنيه على المرشحين المخالفين لمعايير الدعاية

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين توقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه على المرشحين المخالفين لمعايير الدعاية الانتخابية، بعد رصد قيام بعضهم بلصق استيكرات على الجدران الداخلية للنقابة، بالمخالفة لقرارات اللجنة.

ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية في انتخابات الصحفيين

كما قررت اللجنة تكليف الجهاز الإداري للنقابة بإزالة أية استيكرات جديدة يتم لصقها على جدران النقابة، ووضعت عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية، جاءت كما يلي:

1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.

منع لصق الدعاية على أبواب مصاعد نقابة الصحفيين

2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.

3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.

4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.

5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.

6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.