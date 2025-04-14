أمانة حقوق الإنسان بـ«مستقبل وطن» تناقش مخططات التهجير القسري لأهل غزة

أمانة حقوق الإنسان بـ«مستقبل وطن» تناقش مخططات التهجير القسري لأهل غزة

أمانة حقوق الإنسان بـ«مستقبل وطن» تناقش مخططات التهجير القسري لأهل غزة

عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا تنظيمياً بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها وأمنائها في المحافظات، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع التنظيمي، الأحداث السياسية والإنسانية التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها اختراقات المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة على أرضهم بأمان ومخططات التهجير القسري لأهل غزة.

وفى نهاية الاجتماع، تبادل الحاضرون النقاش حول خطة عمل أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن خلال الفترة المقبلة وآليات تنفيذ أهداف الحزب.

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