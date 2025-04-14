انتفاخ البطن قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.. لا تُهمل إجراء الفحوصات اللازمة

كتبت: آية الله الجافي

يُعاني الكثير من الأشخاص من انتفاخ البطن، الذي يحدث عندما تتجمع الغازات أو السوائل في المعدة أو الأمعاء، ويمكن أن يكون هذا الانتفاخ حالة مؤقتة أو قد يكون إشارة على مشكلة صحية خطيرة، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

انتفاخ البطن يشير لأمراض خطيرة

قد يشير انتفاخ البطن إلى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، أشار إليها موقع هيلث لاين الطبي مثل التهاب الزائدة الدودية وهي عضو صغير يقع في أسفل البطن ويسبب ألما شديدا في البطن، وقد يشير الانتفاخ إلى انسداد الأمعاء الذي يحدث بسبب ورم أو انسداد داخلي آخر ويؤدي إلى ألم شديد وانتفاخ في البطن، ويمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى مثل التهاب المعدة والأمعاء، والتهاب الصفاق، انتفاخ البطن.

ومن الأمراض الخطيرة الأخرى التي يدل عليها انتفاخ البطن، السرطان فيمكن أن يسبب بعض أنواعه مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، انتفاخ البطن وأمراض الكبد أو الكلى، إذ تسبب بعض أمراض الكبد أو الكلى مثل تليف الكبد والفشل الكلوي، انتفاخ البطن.

ويمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض وهي حالة هرمونية تصيب النساء انتفاخ البطن، كما تسبب بعض اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي انتفاخ البطن.

أهمية زيارة الطبيب لتشخيص الحالة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالوهاب، استشاري أمراض الباطنة، أن انتفاخ البطن يكون مؤقتا في معظم الحالات ولا يستدعي القلق، ويحدث عند تناول الأطعمة أو المشروبات التي تسبب الغازات مثل البقوليات، أو عند الإصابة بمرض القولون العصبي.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في بعض الحالات، يكون انتفاخ البطن علامة على مشكلة صحية خطيرة تستدعي استشارة الطبيب وذلك إذا كان الانتفاخ مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الحمى، فقدان الوزن غير المبرر وآلام في الصدر أو الكتف، بالإضافة إلى ظهور دم في البراز أو البول.