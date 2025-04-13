المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أعلنت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن صحة المنيا تصدرت محافظات الجمهورية باحتلالها المركز الأول في المبادرة الرئاسية، للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك خلال شهر مارس 2025.

تخصصات مبادرة الكشف المبكر

أوضحت الدكتورة علياء محمد عبدالله، منسق عام المبادرات بالمحافظة، أنه جرى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة خلال شهر رمضان وبالتزامن مع خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر، من خلال عدد 261 فريق ثابت و125 متحركا، إذ جرى فحص 29 ألفا و949 سيدة في مبادرة دعم صحة المرأة، وعدد 3237 مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعدد 52412 في مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وعدد 871 في مبادرة الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن وعدد 12049 طفل في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرة إلي استمرار تقديم الخدمات المجانية في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمنيا.

قوافل طبية مجانية بالمنيا

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم القوافل الطبية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في تخصصات عديدة منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.