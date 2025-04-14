أشاد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، برسائل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين، مؤكدا أنها كانت رسائل واضحة ومطمئنة لعدد كبير منهم، موضحا أنها كانت رسائل مهمة للغاية، خصوصا أن المستثمرين السعوديين المتواجدين حاليا في مصر لديهم بالفعل استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار.

سعر صرف الدولار في مصر

أضاف «الأتربي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»، أن الرسالة الأهم من المحافظ كانت أن سعر صرف الدولار في مصر سيخضع لقوى العرض والطلب فقط، وأن القفزات العنيفة التي شهدها السوق سابقا لن تتكرر، في ظل اعتماد سياسة سعر صرف مرن.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الساخنة من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في ارتفاع سعر الصرف الأيام الماضية قبل ان يرتد، ويعاود الانخفاض حتى وإن لم يعد للمعدلات الأولى.