محمد الأتربي: اجتماع البنك المركزي المقبل يحسم مصير شهادات الـ27% والـ23.5%

أجاب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن مصير الشهادات ذات العائد 23.5% و27% بالجنيه المصري، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب توقعات عودة التضخم مجددًا مع احتمالات رفع أسعار المحروقات، قائلاً: «الأمر سابق لأوانه، وننتظر قرار البنك المركزي يوم الخميس المقبل».

خفض أسعار الفائدة في عدد من البنوك

وأضاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: «بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال الشهادات البنكية ذات العائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا متاحة، بالإضافة إلى شهادة الثلاث سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 30%، وهي أسعار فائدة لن تتكرر مرة أخرى».

وتابع: «نرصد التطورات بدقة، وننتظر اتجاه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، وبناءً عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب».

تزايد قلق المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الفائدة

وأشار إلى أن تزايد قلق المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الفائدة مع اجتماع المركزي دفع عددًا كبيرًا من المدخرين إلى التوجه لشهادات البنك الأهلي الثلاثية التي تمنح عائدًا تراكميًا سنويًا يصل إلى 30% في العام الأول، و25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث، وبمدة استحقاق 3 سنوات.