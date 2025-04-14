خيري رمضان: زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تشهد بروتوكولات استثنائية وحفاوة كبيرة

قال الإعلامي خيري رمضان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، وهي الزيارة التي تأتي بدعوة خاصة من أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، موضحا أن مشهد استقبال الرئيس في الكويت اليوم كان على أعلى مستوى، حيث حظي بترحيب رسمي وشعبي يعكس عمق العلاقات بين البلدين. التقدير والترحيب الكبير

وأضاف «رمضان»، خلال تقديم برنامج «مع خيري»، المٌذاع عبر شاشة «المحور»، أن الطائرات الحربية الكويتية حلقت في الأجواء فور دخول الرئيس السيسي الأجواء الكويتية، واصفًا إياها بأنها إشارة واضحة جدًا على التقدير والترحيب الكبير.

وتابع: «زيارة الدولة دي مش مجرد لقاء رسمي، زيارة بروتوكولها مختلف تمامًا، بيكون فيها حفل عشاء خاص على شرف الضيف، ولقاءات رسمية وكلمات مشتركة»، مشيرًا إلى أن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل الرئيس السيسي شخصيًا، موضحًا أن المشهد كان مهيبا جدًا، حيث اصطف المواطنون الكويتيون على جانبي مدخل قصر بيان الأميري لاستقبال الرئيس السيسي بالترحاب، وهو تأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.

وشدد على أن هذه الزيارة للكويت هي الأولى بعد تولي الأمير مشعل الأحمد مقاليد الحكم، موضحًا أن العلاقات بين مصر والكويت علاقات راسخة وطويلة وممتدة على مر السنين.