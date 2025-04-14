ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ أمس شهد وجود عدة وفود في القاهرة؛ منها وفد من حركة حماس، ووفد قطري، وآخر تركي، مشددًا على أنّ مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

مصر وقطر تتسلمان المقترح الإسرائيلي

وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مصر وقطر تسلمتا المقترح الإسرائيلي، وجرى تقديمه إلى حركة حماس.


وواصل: «الوسيطان المصري والقطري احتفظا بكل الدعم للقضية الفلسطينية منذ بدء المفاوضات في شهر أكتوبر عام 2023، إلا أنهما كانا وسيطين مطلوب منهما أن ينقلا كل مقترح من طرف إلى آخر، ومن هنا جاء نقل المقترح الإسرائيلي، بكل ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية من اشتراطات جديدة مثل نزع السلاح وخلافه».

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